Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher aktiv

Am Ramsberg wurde am Montag zwischen 16:45-20:45 Uhr in die Wohnung eines 22-Jährigen eingebrochen. Die Täter gelangten über die Balkontür ins Innere und entwendeten mehrere Parfümflakons. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Diebe gestört

Drei Unbekannte wurden am Montagabend von einem Zeugen überrascht, als sie gegen 22:35 Uhr Metallschrott aus einem Container auf einem Firmengelände Im Wiesental stehlen wollten. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter erblickte den weißen Transporter mit ausländischer Zulassung, der an die rückwärtige Seite eines Firmengeländes fuhr, wo der Metallschrott gelagert wird. Ein Container wurde geöffnet, bei Erschienen des Zeugen flüchteten die Personen mit dem Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde von einer Frau geführt. Die beiden Männer, die bei Erscheinen des Zeugen schnell ins Fahrzeug stiegen, waren schlank, 175-185cm groß, dunkel gekleidet, trugen einen kurzen dunklen Bart und wurden als osteuropäisch wirkend beschrieben. Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Montagabend etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell