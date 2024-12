POL-MK: Transporterfahrer unter Drogen

Iserlohn/Köln (ots) - Ein unbekannter Tatverdächtiger entwendete zunächst am 19.10.24 in Iserlohn die Debitkarte der Geschädigten und hob dann erst in Iserlohn und dann zur aufgeführten Tatzeit in Köln Geld an einem Bankautomaten ab. Wer kann Angaben zum unbekannten Tatverdächtigen machen? https://polizei.nrw/fahndung/153428 Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: ...

