POL-MK: Fahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Menden (ots) - Ein 33 Jahre alter Mendener musste am Sonntagabend feststellen, dass Unbekannte zwischen 14 und 18:30 Uhr in sein Einfamilienhaus am Bösperder Weg eingebrochen sind. Die Täter hatten sich an Fenster und Terrassentür zu schaffen gemacht, Hebelspuren und Glasbruch waren das Ergebnis. Diverse Schränke wurden durchwühlt, die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt. (lubo) Am Freitag wurde in ein ...

mehr