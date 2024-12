Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kioskdiebe und Sperrmüllbrand

Kierspe (ots)

Sperrmüllbrand

Feuerwehr und Polizei wurden am Montagabend zur Otto-Ruhe-Straße gerufen, da aus einem Lagergebäude Flammen zu sehen waren. Gegen 18 Uhr geriet offenbar ein Sperrmüllhaufen in der Lagerhalle aus unbekannter Ursache in Brand. Der Zeuge konnte zwei junge Männer vor dem Gebäude gesehen, beide waren etwa 1,70m groß, dunkel bekleidet und trugen Kopfbedeckungen. Ob sie mit dem Brand in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar, die Polizei bittet um Hinweise. Die Feuerwehr konnte den brennenden Müll löschen, es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Kioskdiebe

Am Montagabend versuchten drei Tatverdächtige, in einen Kiosk einzubrechen. Gegen Mitternacht wurde die Polizei informiert, die Täter hatten zuvor einen Alarm an der Tür zum Kiosk an der Kölner Straße ausgelöst, als sie an der Tür hebelten. Der Sohn des Kioskbetreibers wurde zunächst über die Alarmanlage informiert, er fuhr zum Kiosk und sah um kurz vor Mitternacht die drei Personen an dem Gebäude, die sich in Richtung eines Cafes an der Kölner Straße entfernten. Auf Grund der Beschreibungen der Personen fiel der Verdacht der Beamten auf drei ihnen bekannte Kiersper, zwei von ihnen wurden nahe des Cafes auch angetroffen. Es handelt sich dabei um zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Bei einem der Kiersper wurde eine kleine Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden, diese wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges an der Kölner Straße beobachtet haben, können sich an die Meinerzhagener Polizei wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell