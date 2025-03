Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungshubschrauber nach Unfall gelandet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Theesen-

Aktuell (27.03.2025) ist aufgrund eines Unfalls an der Jöllenbecker Straße die Fahrbahn in Höhe des Hohmannsweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet.

Nach den ersten Erkenntnissen kam es auf dem stadtauswärtsführenden Fahrstreifen der Jöllenbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Die Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Der Verkehr staut sich aktuell bis zum Ortseingangsschild.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell