POL-BI: Stadtbahn-Kontrolleur bestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- Am Mittwoch, 26.03.2025, entwendete ein Unbekannter aus einer Tiefgarage an der Hillegosser Straße ein verschlossenes hochwertiges Fahrrad. Ein 21-Jähriger aus Leopoldshöhe verschloss sein Pedelec gegen 12:00 Uhr in einer Tiefgarage ohne Tor, nahe dem Vahlkamp, an einer Betonsäule. Zusätzlich war das Fahrrad mit einem Bügelschloss gesichert, sodass das Hinterrad blockiert ...

