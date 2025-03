Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 20. März 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:21 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung händigte er den Bundespolizisten ein gültiges Ausweisdokument aus. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin seit dem 13. Februar 2025 vorlag. Bereits Anfang des vergangenen Jahres verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2250 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen. Einen sehr großen Teil des auferlegten Betrages beglich der 29-Jährige, jedoch blieb eine vollständige Zahlung aus. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Berlin den Haftbefehl. Dies wurde dem Gesuchten eröffnet. Unvermittelt ergriff er die Flucht und versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Der Verurteilte konnte kurz darauf durch die Einsatzkräfte gestellt und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Es erfolgte die Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 210 Euro konnte der Deutsche aufbringen. Demnach blieb ihm die Justizvollzugsanstalt erspart. Nach Einzahlung und Beendigung der erforderlichen Maßnahmen setzte er seinen Weg, als freier Mann, fort. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Maßnahme.

