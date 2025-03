Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landkreis Mannsfeld-Südharz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsan-waltschaft Halle (Saale) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Hierzu vollstreckten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag, den 20. März 2025, ab 11:00 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsge-richtes Halle (Saale). Es kamen insgesamt 67 Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Durchsucht wurden die Wohn-, Geschäfts- sowie Kellerräume und Fahrzeuge des 48-jährigen Beschuldigten im Landkreis Mannsfeld-Südharz. Dem Deutschen mit indischen Wurzeln wird zur Last gelegt, gemein-schaftlich handelnd, indische Staatsangehörige, die keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzen, bei ihrer Einreise in das Bundesgebiet Hilfe geleistet, diese in seiner Wohnung beherbergt und in seinem Restaurant beschäftigt zu haben, um sich dadurch einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Im Rahmen einer aufenthaltsrechtlichen Prüfung bei der Bundespolizei nach einer Einreise am Flughafen Köln-Bonn geriet der Beschuldigte unter den beschriebenen Straftatverdacht. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden durch fünf Beamte des Zolls, hier der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Sangerhausen, unterstützt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt sechs Personen in den Räumlichkeiten des Beschuldigten angetroffen. Eine dieser Personen hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf. Zudem konnten diverse Smartphones, Tabletts, Laptops, Unterlagen zu Beschäftigungen, Asylunterlagen, weitere Dokumente sowie insgesamt 29.570 Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Durch die anschließende Sicherung und Auswertung sollen weitere Beweise gegen den Beschuldigten erlangt werden. Dieser sowie der festgestellte 37-jährige, unerlaubt aufhältige, Inder wurden zur weiteren Sachbearbeitung und zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell