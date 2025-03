Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Großvater bewahrt 33-Jährigen vor dem Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dessau (ots)

Am Dienstag, den 18. März 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 12:03 Uhr einen Mann auf dem Hauptbahnhof Dessau. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner ermittelten Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Erfurt per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Bereits im September 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Arnstadt wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1800 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen. Einen großen Teil des auferlegten Betrages beglich der 33-Jährige, jedoch blieb eine vollständige Zahlung aus. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Erfurt vor fünf Wochen den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Glück im Unglück: Telefonisch informierte Angehörige erklärten sich bereit, den haftabwendenden Betrag von 660 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten für den Deutschen zu entrichten. Kurze Zeit später war der Großvater des Verurteilten auf der Dienststelle, zahlte die Geldstrafe und konnte anschließend, mit seinem Enkel, die Räumlichkeiten der Bundespolizei wieder verlassen. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde abschließend über den Vollzug des Haftbefehls.

