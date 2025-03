Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Knapp vier Monate Haft: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Für einen 37-jährigen Reisenden endete Dienstag, der 18. März 2025 im Gefängnis: Er war auf dem Hauptbahnhof Magdeburg unterwegs und wurde um 09:28 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Der Abgleich seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen. Demnach wurde der Deutsche im Juli 2024 wegen Körperverletzung durch das Landgericht Tübingen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt. Hiervon wurden 10 Tage abgezogen, da er diese bereits in Haft verbrachte. Da der Mann dem Strafantritt, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht nachkam, erging am 7. März dieses Jahres der Haftbefehl. Nur 11 Tage später klickten die Handschellen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt. Hier wird er die nächsten Monate verbringen. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

