POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter stiehlt Mountainbike aus Carport - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 10. April dieses Jahres raubte ein Unbekannter einem 48-jährigen Essener das Handy. Die Polizei fahndet nun mit einem Bild nach ihm. Der 48-Jährige war zunächst mit drei Männern an der Haltestelle Rathausgalerie in Streit geraten. Hierbei kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als der 48-Jährige schließlich den ...

mehr