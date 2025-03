Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei sucht geschädigte Frauen und weitere Zeugen

Naumburg, Halle (Saale) (ots)

Bereits am Dienstag, den 18. Februar 2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einer lautstarken Auseinandersetzung in einer Regionalbahn von Jena nach Naumburg (Saale). Laut Zeugenaussage bedrängten und belästigten drei Männer zwei weibliche Reisende. Der Mitteilende und ein weiterer bisher unbekannter Zeuge sind den Frauen zu Hilfe geeilt. Hierbei stießen die Männer einem Helfenden von hinten in den Rücken und stie-gen beim Halt der Bahn in Naumburg aus. Verständigte Bundespolizisten stellten die Verdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen das Trio ein. Die Frauen sind in der Regionalbahn verlieben, setzten ihre Fahrt in Richtung Halle (Saale) fort und konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden. Sie werden gebeten, sich zu melden. Auch der bisher helfende Unbekannte und weitere Zeugen der beschriebenen Tathandlung oder Personen, welche selbst durch die Männer beeinträchtigt worden sind, sollen sich bitte an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Wer hat am Dienstag, den 18. Februar 2025 auf der Zugfahrt von Jena nach Naumburg (Saale) in der RB 74677 die beschriebene Situation wahrgenommen oder wurde hierbei geschädigt? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

