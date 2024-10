Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste 14-Jährige ist wieder in ihrem Zuhause und wohlauf

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Die 14-jährige Mia-Alea W., die ihre Familie am Abend des 26.September 2024 mit unbekanntem Ziel verlassen hatte (unsere PM von gestern, 16:47 Uhr), konnte in der Nacht zu heute unversehrt angetroffen werden. Sie hatte sich zu ihren Großeltern begeben und konnte dort in Empfang genommen werden.

Wir bitten die Medien, die Fahndung und insbesondere Fotos des Mädchens aus ihren Publikationen zu entfernen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell