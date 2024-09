POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Trier (ots) - Am 30.09.2024, um 07:43 Uhr kam es zu einem PKW-Brand auf der A1, kurz nach der Anschlussstelle Mehring in Richtung Koblenz. Die Fahrerin konnte den PKW noch auf den Standstreifen fahren und sich außerhalb des Fahrzeugs begeben, bevor sie eigenständig die Polizei informierte. Sie wurde nicht verletzt und am PKW entstand hoher Sachschaden. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Autobahn in Richtung Koblenz für ca. 30 Minuten gesperrt. Im Einsatz waren die ...

