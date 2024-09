POL-PPTR: Spaziergänger entdeckt menschlichen Leichnam

Gerolstein (ots) - Am Freitag wurde der Fahrer eines PKW'S in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein einer Verkehrskontrolle unterzogen, da der fällige "TÜV" am Fahrzeug abgelaufen war. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sodass gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Gegen die auf dem ...

mehr