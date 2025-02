Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kampfmittelfund auf Baustelle - Granate erfolgreich gesprengt, keine Schäden

Düsseldorf (ots)

Montag, 17. Februar 2025, 12.56 Uhr, Clarissenstraße, Heerdt

Am Montagmittag meldeten Anrufer einen Kampfmittelfund auf einer Baustelle in Heerdt an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Die Erkundung ergab die Notwendigkeit einer Sprengung vor Ort. Die Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst verlief ohne Besonderheiten. Es gab keine Verletzten oder Schäden an Gebäuden.

Gegen kurz vor 13 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Kampfmittelfund auf einer Baustelle im Stadtteil Heerdt. Zur Erkundung der Lage alarmierte die Leitstelle einen Führungsdienst der Feuerwehr zur gemeldeten Adresse. Zusätzlich wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung zur fachlichen Unterstützung hinzugezogen. Dieser identifizierte das Kampfmittel als Flakgranate, welche vor Ort gesprengt werden musste. Zur Sicherheit legten die Fachleute des Kampfmittelräumdienstes einen Gefahrenbereich von 100 Metern fest, weswegen insgesamt sieben Anwohner ihre Wohnungen verlassen mussten.

Durch eine Baufirma wurde vor Ort Sand aufgeschüttet, um die Auswirkungen der Sprengung abzudämpfen. Während der Sprengung standen Einsatzkräfte der Feuerwehr bereit, um im Notfall umgehend eingreifen zu können. Die Sprengung verlief wie geplant und ohne Schäden. Ein Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Der Einsatz konnte nach insgesamt viereinhalb Stunden beendet werden.

