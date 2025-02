Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Feuerwehr fängt auslaufenden Kraftstoff auf, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Montag, 17. Februar 2025, 5.49 Uhr, BAB 46, Düsseldorf

Am frühen Montagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Wuppertal. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen verunfallten LKW fest, aus dessen beschädigtem Tank größere Mengen Kraftstoff ausgetreten waren. Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung. Eine Spezialfirma reinigte im Anschluss die Fahrbahn.

Gegen kurz vor sechs ging in der Leitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Wuppertal ein. Durch den Unfall sollten zudem größere Mengen Kraftstoff ausgelaufen sein. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einsatzkräfte auf die Autobahn. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen verunfallten LKW fest, aus welchem bereits größere Mengen Kraftstoff ausgelaufen waren. Die Feuerwehrleute errichteten Sperren, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern. Zeitgleich wurde weiterer auslaufender Kraftstoff direkt aufgefangen. Ein Eintritt in die Kanalisation konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr erfolgreich verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aufgrund des Unfalls war die A 46 in Fahrtrichtung Wuppertal voll gesperrt. Im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr reinigte eine Spezialfirma die Fahrbahn.

Die letzten der rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa zweieinhalb Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell