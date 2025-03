Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Blinde Zerstörungswut

Aschersleben, Halberstadt (ots)

Angeblicher Schlafmangel führt zur Beschädigung des Fahrstuhls auf Bahnsteig eins auf dem Bahnhof Aschersleben: Ein couragierter Zeuge bemerkte am Freitag, den 14. März 2025, um 21:16 Uhr einen Mann, der am besagten Ereignisort randalierte und mehrfach mit seinem beschuhten Fuß auf die Scheibe des Fahrstuhls eintrat, bis diese splitterte. Der Beobachter informierte daraufhin die Bundespolizei und gab an, dass sich der Tatverdächtige und er selbst nun in einem Regionalexpress befinden und in Richtung Halberstadt unterwegs sind. Nachdem der Zug in Halberstadt eintraf, standen jeweils eine Streife der Landes- und Bundespolizei bereit und nahmen beide Personen in Empfang. Der Zeuge bestätigte seine Angaben. Der Deutsche bestritt zunächst das vorgeworfene Handeln, gab sie dann aber doch zu und begründete sein Verhalten mit zu wenig Schlaf und einer dadurch entstandenen Aggression. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt. Zudem wird die Deutsche Bahn gegenüber des 26-Jährigen ihre zivilrechtlichen Ansprüche für die Reparaturkosten der Scheibe geltend machen. Die Streife der Bundespolizei fuhr anschließend zum Tatort, dokumentierte die Beschädigungen an dem besagten Fahrstuhl und fand darauf auch Fußspuren, die mit der Sohle des Tatverdächtigen übereinstimmten.

