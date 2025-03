Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Diebstahl im Intercityexpress: Tatverdächtige durch Bundespolizei gestellt

Magdeburg, Stendal (ots)

Am Mittwoch, den 12. März 2025 informierte um 07:46 Uhr ein Zugbegleiter eines Intercityexpresses die Bundespolizei über einen Diebstahl in seinem Zug und konnte eine Personenbeschreibung zu möglichen Verdächtigen übermitteln. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Express auf der Fahrt von Magdeburg nach Hamburg, als zwei bisher unbekannte Männer einem 74-jährigen Reisenden seine Handtasche entwendeten. In ihr befanden sich neben den Ausweisdokumenten des Geschädigten, diverse Geldkarten sowie 435 Euro Bargeld. Anschließend verließ das Duo, beim planmäßigen Halt am Hauptbahnhof Stendal um 07:36 Uhr, den Zug. Verständigte Einsatzkräfte fahndeten unverzüglich nach den Verdächtigen, mit Erfolg. Diese konnten auf dem Bahnsteig 2/3 festgestellt und weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt werden. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung auf dem nahegelegenen Bundespolizeirevier stellten die Beamten die entwendete schwarze Tasche mit dem aufgeführten Inhalt fest und im Weiteren sicher. Die 22- und 29-jährigen Algerier erhalten neben der Strafanzeige wegen Diebstahls eine weitere Anzeige wegen Betruges, da sie bei der Fahrscheinkontrolle im genutzten Intercityexpress lediglich ein Ticket vorlegten, welches für den Nahverkehr gültig war. In diesem Zusammenhang möchte die Bundespolizei erneut alle Reisenden entsprechend sensibilisieren: Geben Sie Taschendieben keine Chance! Die Bundespolizei empfiehlt, verschließbare Innentaschen zu nutzen. Wertsachen sollten nicht in Rucksäcken aufbewahrt werden. Handtaschen können mit dem Verschluss nach innen getragen und unter den Arm geklemmt werden. Die Reisenden sollten sehr misstrauisch reagieren, wenn sie angerempelt werden oder "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird. Vorsicht ist ebenfalls bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug geboten. In aufgehängten Jacken sollten sich keine Geldbörsen und Handys befinden. Das Reisegepäck sollte generell nicht unbeaufsichtigt gelassen werden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell