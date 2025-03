Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt zwei vermutliche Graffitisprayer

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 11. März 2025 um 18:30 Uhr informierte ein Zeuge das Bundespolizeirevier Halle darüber, dass aktuell mehrere Personen eine Schallschutzwand am Güterbahnhof Halle (Saale) besprühten. Sofort alarmierte Kräfte der Bundespolizei begaben sich in Richtung des Ereignisortes und wurden fernmündlich durch den Zeugen zum Tatort gelotst. Die Bundespolizisten konnten zwei junge Männer auf frischer Tat feststellen. Auf Ansprache ergriffen die beiden Deutschen zuerst die Flucht, gaben diese aber kurz darauf auf. Sie wurden durch die Einsatzkräfte gestellt, zur Unterbindung eines weiteren Fluchtversuches gefesselt, belehrt und vorläufig festgenommen. Am Tatort konnten persönliche Gegenstände der Beschuldigten, Spraydosen und alkoholische Getränke fest- sowie sichergestellt und der Schaden fotodokumentiert werden. An den Handschuhen und der Kleidung der Festgenommenen waren Farbanhaftungen deutlich zu erkennen. Die beiden 19-Jährigen wurden auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale) gebracht und erhielten jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Unbenommen davon können weiterhin finanzielle Regressansprüche des Eigentümers auf zivilrechtlichen Weg gestellt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell