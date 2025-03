Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Versuchter Diebstahl eines Brötchens führt zu Widerstandshandlung

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 10. März 2025 bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn um 18:47 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale) einen Reisenden, der in einem Geschäft ein Brötchen an sich nahm und dieses, ohne das notwendige Entgelt zu entrichten, verzehren wollte. Der Sicherheitsmitarbeiter sprach den jungen Mann aus Mali an, welcher daraufhin das besagte Brötchen im Geschäft hinterließ und aus dem Laden flüchtete. Der Mitarbeiter der Bahn informierte daraufhin eine Streife der Bundespolizei, welche den 18-Jährigen stellte. Während der Kontrolle versuchte der Heranwachsende, sich aus der polizeilichen Maßnahme zu entziehen und leistete Widerstand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Er musste gefesselt und auf die Dienststelle gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Aufgrund seines Verhaltens fertigten die eingesetzten Bundespolizisten Strafanzeigen wegen des versuchten Diebstahls des Brötchens und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

