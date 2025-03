Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann mit Faustdolch beleidigt und bedroht Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 9. März 2025 beleidigte ein 47-jähriger Mann Beamte der Bundespolizei um 13:20 Uhr auf dem Hauptbahnhof Magdeburg mit ehrverletzenden Worten. In der Folge wurde jener Mann angesprochen und kontrolliert. Gegenüber den Einsatzkräften artikulierte er sich lautstark, wies sich erst nach wiederholter Aufforderung aus und unterschritt fortlaufend den Sicherheitsabstand zu der Streife. Im Weiteren hielten die Bundespolizisten Nachschau in dem mitgeführten Rucksack des Deutschen. Parallel schmiss er den Inhalt seiner Jacken- und Hosentaschen impulsiv auf den Boden, vor die Füße der Einsatzkräfte. Darunter befand sich auch ein Faustdolch. Anschließend versuchte er nach der Waffe zu greifen, was durch die Bundesbeamten unverzüglich unterbunden wurde. Der Mann musste fixiert und durchsucht werden. Weitere gefährliche oder verbotene Gegenstände wurden nicht aufgefunden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen formte er seine Hände zu Fäusten und schlug in Richtung der Beamten, drohte ihnen und beleidigte sie. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Das aufgefundene Messer wurde sichergestellt und der Mann erhielt neben seinen Anzeigen wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auch einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Magdeburg.

