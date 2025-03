Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 34-Jähriger verstößt gegen Bewährungsauflagen und muss für 9 Monate hinter Gitter

Bahnhof Köthen (ots)

Am Montag, den 10. März 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 11:35 Uhr einen 34-Jährigen am Bahnhof Köthen. Im Zuge der Personalienüberprüfung und der anschließenden Abfrage im Fahndungssystem der Polizei stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Im April 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt waren. Da der Deutsche gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte und unbekannten Aufenthaltes war, wurde die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen. Demnach eröffneten die Beamten dem Gesuchten den Haftbefehl, nahmen ihn fest und zur Durchsuchung mit in eine Polizeidienststelle. Die Einsatzkräfte übergaben den Festgenommenen einer Justizvollzugsanstalt und informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

