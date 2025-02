POL-HAM: Rollerfahrer rast über Parkplatz an der beta Finanz Eissportarena Hamm

Hamm-Heessen (ots) - Durch aufmerksame Bürger konnte am Samstag, den 8. Februar, um 21.35 Uhr, in der Straße "Am Hämmschen", eine männliche Person festgestellt werden, die sich an den dort geparkten Autos zu schaffen machte. Der Täter öffnete und durchwühlte drei Autos. Eine Bürgerin verfolgte den Täter bis zum Eintreffen der Polizei. Die Polizei stellte die Personalien des Täter fest und leitete ein ...

