Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bundespolizei verhindert 4900 Euro Schaden - Tatverdächtiger am Hauptbahnhof festgenommen

Kassel (ots)

Am Freitagmorgen (7.3. / 8:45 Uhr) wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel am Eingang des Kasseler Hauptbahnhofs auf einen Mann aufmerksam, der versuchte, einen Reisepass aus einem Rucksack in eine Mülltonne zu entsorgen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 31-jährige algerische Staatsangehörige zunächst an, den Rucksack gefunden zu haben. Warum er jedoch Inhalte daraus, darunter auch den Reisepass, entsorgen wollte, konnte er nicht schlüssig erklären. Während der Überprüfung wurde die Streife darüber in Kenntnis gesetzt, dass kurz zuvor beim Revier Mitte eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem sichergestellten Rucksack tatsächlich um das entwendete Eigentum des Anzeigenerstatters handelte.

Dank des schnellen Eingreifens der Bundespolizisten konnte ein Schaden von knapp 5000 Euro verhindert werden. In dem gestohlenen Rucksack befanden sich unter anderem hochwertige Kameras samt Zubehör sowie ein MacBook.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 31-jährigen Algerier ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen kam der 31-Jährige wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell