Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Person von Fahrzeug erfasst - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5971535 kam es am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr im Bereich der Haltestelle Waldhof Bahnhof (Schienenstraße (B44)) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei wurde ein 23-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße an einer Ampelanlage von einem 23-jährigen Transporter-Fahrer (Mercedes Benz) erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und bedarf der weiteren Klärung. Der 23-jährige Fußgänger wurde, nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort, schnellstmöglich in eine umliegende Klinik gebracht. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit nicht vor. Der Fahrzeug-Führer selbst blieb scheinbar unverletzt. Am Transporter entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Jener musste im Rahmen der Unfallaufnahme auch noch von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zudem musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme der Straßenbahnverkehr eingestellt werden. Dieser konnte aber letztlich, gegen 00.00 Uhr, wieder gänzlich freigegeben werden. Des Weiteren wurde auch noch, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim, ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Die weiteren erforderlichen Ermittlungen im Bezug zu dem Verkehrsunfall werden durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt.

