Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in der Waldhofstraße - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Freitagmittag gegen 13:50 Uhr wurde ein Brand in einem Anwesen in der Waldhofstraße gemeldet. Die Bewohner wurden rechtzeitig auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Einige verließen bereits noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte das Anwesen. Nach Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte konnten dann alle Bewohner das Anwesen verlassen und die Feuerwehr einen Küchenbrand im ersten Obergeschoss löschen. In der betroffenen Wohnung befanden sich noch zwei Katzen, die gerettet werden konnten und mit einem Schock davonkamen.

Nachdem das Anwesen gelüftet worden war, konnten alle Bewohner, bis auf die betroffene Anwohnerin und ihre Katzen, zurück in ihre Wohnungen. Da die Wohnung aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar ist, wird die Anwohnerin anderweitig untergebracht. Die Katzen werden vorübergehend der Tierrettung übergeben.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Während der Löschmaßnahmen kam es circa eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Fahrzeug- und Schienenverkehr, die mit kurzzeitigen Sperrungen einhergingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell