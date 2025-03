Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 1340 Euro Geldstrafe oder 134 Tage Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hauptbahnhof Stendal (ots)

Am Mittwoch, den 12. März 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 00:17 Uhr über einen 48-Jährigen in einem Intercityexpress von Berlin nach Stendal informiert. Er hatte kein für die Fahrt erforderliches Zugticket. Demnach wurde die Bundespolizei verständigt und um Personalienfeststellung bei ihm gebeten. Eine Streife war mit Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal, Bahnsteig 1 und nahm sich dem Sachverhalt an. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen und Überprüfung der gewonnenen Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Hannover per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Bereits im September 2023 verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen. Lediglich einen sehr geringen Teil der geforderten Summe zahlte der Verurteilte. Der ergangenen Ladung zum Strafantritt stellte er sich zudem auch nicht. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Hannover Ende Februar dieses Jahres den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihm diesen, nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit in das Bundespolizeirevier Stendal. Den haftabwendenden Betrag von 1340 Euro konnte der Deutsche nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zudem erhält er eine erneute Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

