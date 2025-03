Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 42-Jährige muss für 29 Tage in Haft

Magdeburg Hauptbahnhof (ots)

Am Mittwoch, den 12. März 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 01:55 Uhr eine 42-Jährige am Magdeburger Hauptbahnhof. Im Zuge der Überprüfung ihrer Personalien und der anschließenden Abfrage im Fahndungssystem der Polizei stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen sie ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vorlag. Im Juli 2024 verurteilte das Amtsgericht Laufen die Tunesierin wegen versuchter unerlaubter Einreise zu einer Geldstrafe von 600 Euro. Da die Frau bisher nur einen sehr geringen Teil dieser Geldstrafe beglichen hatte und unbekannten Aufenthaltes war, erging am 25. Februar 2025 der Haftbefehl über 29 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Diesen eröffneten die Beamten der Gesuchten, nahmen sie fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 580 Euro konnte die Festgenommene nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Einsatzkräfte informierten abschließend die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

