Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neulehe - Tatverdächtiger nach Sexualstraftat an Jugendlicher festgenommen

Neulehe (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31. Oktober kam es in Neulehe zu einer Sexualstraftat an einer Jugendlichen. Dank unverzüglich eingeleiteter Ermittlungen konnte ein tatverdächtiger junger Mann kurz darauf festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit intensiv ermittelt. Da die Ermittlungen noch andauern, können derzeit keine weiteren Details veröffentlicht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell