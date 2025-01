POL-PDTR: Verkehrsunfall am Verteiler Nord - Radfahrerin nach Kollision von Pkw mehrere Meter mitgeschleift

Trier (ots) - Am Mittwoch, den 15. Januar 2025, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:20 Uhr mittels Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bergstraße in Kenn. Die unbekannte Täterschaft durchwühlte sodann das Anwesen und entwendete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet ...

