Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff auf Vater und Sohn nach Auseinandersetzung um zu laute Musik: Die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

Am Samstagabend griffen vier unbekannte Personen zwei Männer auf dem S-Bahnhof Mexikoplatz an, nachdem es zu einem Streit in einer S-Bahn kam und flohen anschließend. Die Opfer erlitten Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Gegen 22:20 Uhr sollen vier Unbekannte nach einer verbalen Auseinandersetzung in einer S-Bahn einen 70-Jährigen und seinen 48-jährigen Sohn auf dem S-Bahnhof Mexikoplatz mit Faustschlägen in Richtung des Kopfes geschlagen haben. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Grund der verbalen Streitigkeit soll lautstarkes Musikhören in der S-Bahn der Linie S1 gewesen sein. Die beiden Männer sprachen die Jugendlichen auf ihr lautstarkes Verhalten an und baten um Ruhe.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Rettungskräfte brachten die beiden Männer nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität der mutmaßlichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell