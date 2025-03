Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Sporttasche im Regionalexpress führt zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof - Sprengstoffspürhund Yukon gibt Entwarnung

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 12. März 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 15:58 Uhr über eine herrenlose Sporttasche in einem, in der Abstellgruppe Magdeburg, befindlichen Regionalexpress. Einsatzkräfte der Bundespolizei begaben sich umgehend zu dem betroffenen Zug und erkannten eine orangefarbene Sporttasche in der Gepäckablage, welche verschlossen und nicht einsehbar war. Da diese keiner Person zugeordnet werden konnte, kam der im Dienst befindliche Sprengstoffspürhund Yukon zum Einsatz. Dieser suchte den Nahbereich um die Tasche und diese selbst ab und zeigte kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten. Demnach konnte das Gepäckstück als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. In ihr befand sich Sportbekleidung. Weitere Hinweise auf einen möglichen Besitzer konnten nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde diese dem Service-Center der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Durch den polizeilichen Einsatz und die damit verbundenen Gleissperrungen kam es bei dem betroffenen Zug zu insgesamt 48 Minuten Verspätung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell