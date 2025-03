Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 17. März 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 11:45 Uhr einen 43-Jährigen am Haltepunkt Halle-Neustadt. Der Abgleich der Personaldaten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass für den Deutschen wegen Verstoßes gegen Führungsauflagen und Begehung weiterer Straftaten während der auferlegten Führungsaufsicht vom Amtsgericht Merseburg die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Der für den 10. Juli 2024 angesetzten Hauptverhandlung wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht blieb der Mann trotz ordnungsgemäßer Ladung fern. Daraufhin erging der Untersuchungshaftbefehl, welchen die eingesetzten Beamten dem Gesuchten eröffneten und ihn festnahmen. Bereits um 13:00 Uhr konnte eine Haftrichtervorführung am Amtsgericht Merseburg erfolgen, bei welcher der zuständige Richter den Haftbefehl bestätigte. Der Mann wurde dementsprechend einer Jus-tizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell