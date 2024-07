POL-COE: Nottuln, Baumberg/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Ein schwarzer Audi A3 Sportback brannte an der Gartenstraße. Ein Gutachter schaute sich das Auto am Mittwoch (17.07.24) an. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Samstag (13.07.24) und 6 Uhr am Sonntag (14.07.24). Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

