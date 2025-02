Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere junge Männer flüchten nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Mittwochmittag (26.02.2025, 12:25 Uhr) flüchteten mehrere Fahrzeuginsassen zu Fuß, nachdem sie mit einem Mietwagen einen Verkehrsunfall verursachten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Opel auf der Straße Steinbeck, als in Höhe der Einmündung Ruhrstraße ein schwarzer Audi Q2 (Mietwagen der Fa. Miles) nach links in die Straße Steinbeck einfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. In der Folge geriet die 73-jährige Frau mit ihrem Opel in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Smart einer 64-Jährigen zusammen. Alle Fahrzeuginsassen des Audis ergriffen nach der Kollision zu Fuß die Flucht. Die 73-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß eine leichte Verletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gemietete Audi wurde sichergestellt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. Bei den Fahrzeuginsassen des Audis soll es sich um drei oder vier junge Männer gehandelt haben. Der Fahrer war dunkelhäutig und trug schulterlange, schwarze Rastalocken. Die anderen Personen hatten ebenfalls eine dunkle Hautfarbe. Alle Personen waren dunkel gekleidet, trugen Jogginghosen, und führten Rucksäcke mit sich. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unfall oder den Fahrzeuginsassen machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 zu melden.

