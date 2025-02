POL-W: W Mehrere Verstöße und Untersagung der Weiterfahrt nach allgemeiner Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (24.02.2025, 14:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 36-Jährige floh über den Balkon seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Weinberg vor Polizeibeamten, die wegen eines Haftbefehls mit ihm Kontakt aufnehmen wollten. Nach dem Sprung vom Balkon setzte er seine Flucht durch eine Böschung auf die Fahrbahn fort. Dort kam ...

mehr