Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann stiehlt Alkohol und verletzt anschließend vier Männer

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (24.02.2025, 16:50 Uhr) begann ein 58-Jähriger zunächst einen Ladendiebstahl und griff anschließend vier Männer körperlich an. Der 58-jährige Tatverdächtige passierte den Kassenbereich eines Lebensmitteldiscounters auf der Oststraße mit zwei Flaschen Spirituosen ohne diese zu bezahlen. Anschließend wollte er in einem Taxi von der Örtlichkeit flüchten. Der Taxifahrer (51) verweigerte jedoch die Fahrt, da er den Verdacht des Ladendiebstals schöpfte. Der Dieb ging den Taxifahrer daraufhin körperlich an. Zwei Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes (21, 29) und ein unbeteiligter Passant (26) eilten dem Taxifahrer zu Hilfe. Der 58-Jährige griff auch sie mit Faustschlägen an. Polizisten nahmen den Räuber mit zur Polizeiwache, wo ihm aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann wirkte zunehmend psychisch auffällig, sodass er in eine Spezialklinik verbracht wurde. Am gleichen Tag, nur einige Stunden zuvor, fiel der 58-Jährige wegen eines ähnlich begangenen Diebstahls auf. Er ließ sich mit dem Taxi zu einem Geschäft bringen und entwendete dort Ware. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten weiteres Diebesgut, welches nach ersten Ermittlungen aus weiteren Diebstahlsdelikten stammt.

