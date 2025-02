Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrer mit Stock in Elberfeld bedroht - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (23.02.2025) drohte ein Mann einem Autofahrer damit, ihn mit einem Stock zu schlagen. Ein 23-Jähriger war in Begleitung seiner ebenfalls 23-jährigen Beifahrerin auf der Neumarktstraße in Richtung Kasinostraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein bislang Unbekannter mit einem Audi, der nach bisherigen Erkenntnissen durch verkehrsbehinderndes, langsames Fahren ein Hindernis für nachfolgende Fahrzeuge darstellte. Als der 23-Jährige sein Fahrzeug hinter der Kasinostraße abstellte, trat der Fahrer des Audis an ihn heran und drohte ihm durch aggressives Verhalten. In der Folge holte er einen Stock aus seinem Fahrzeug und drohte damit, ihn zu schlagen. Später erstatteten der 23-Jährige und seine Begleiterin Anzeige. Der Täter ist circa 40 Jahre alt und 185 cm bis 190 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein stämmiges Erscheinungsbild. Seine Begleiterin hatte ebenfalls eine stämmige Figur, ein rundliches Gesicht und dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Die Polizei bittet zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

