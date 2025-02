Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall am Weinberg

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (24.02.2025, 14:40 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 36-Jährige floh über den Balkon seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Weinberg vor Polizeibeamten, die wegen eines Haftbefehls mit ihm Kontakt aufnehmen wollten. Nach dem Sprung vom Balkon setzte er seine Flucht durch eine Böschung auf die Fahrbahn fort. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 59-Jährigen, der in Richtung Uellendahler Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme wurde durch das speziell geschulte polizeiliche Unfallaufnahmeteam unterstützt. Währenddessen musste die Fahrbahn der Straße Weinberg für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

