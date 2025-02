Polizei Wuppertal

POL-W: SG Versuchter Raub auf einen Kiosk in Solingen - Frau verletzt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (24.02.2025, 17:45 Uhr) kam es in Solingen zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk. Ein junger Mann forderte die Mitarbeiterin eines Kiosks an der Wupperstraße auf, Bargeld auszuhändigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er dabei mit einem Cuttermesser. Dabei führte er Stichbewegungen in Richtung der 56-Jährigen durch und verletzte sie an einer Hand. Da er die Kasse nicht öffnen konnte flüchtete er schließlich ohne eine Tatbeute. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei kurze Zeit später einen 17-Jährigen festnehmen, der für die Tat nach bisherigen Ermittlungen verantwortlich sein könnte. Der Beschuldigte wurde heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin am Amtsgericht Solingen vorgeführt. Diese ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell