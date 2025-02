Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei fahndet dank Zeugen mit Erfolg

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (26.02.2025, 01:30 Uhr) verursachte ein 36-Jähriger einen Verkehrsunfallunfall mit erheblichem Sachschaden und flüchtete anschließend zunächst unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich in der Nacht auf der Winklerstraße Ecke Fischertal ein Verkehrsunfall, der mittels "E-Call" bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Wuppertal einging. Zeitnah ging über den Polizeinotruf ein Hinweis über ein verunfalltes Fahrzeug auf der Winklerstraße ein. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, fanden sie einen stark beschädigten VW Golf sowie einen stark beschädigten Ampelmasten vor. Der Hinweisgeber äußerte, dass er eine männliche Person von dem Fahrzeug weglaufen sah. Zudem habe er Dashcam-Aufnahmen des vermeintlichen Fahrzeugführers. Bei einer Fahndung trafen die Beamten einen Mann im Nahbereich an, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der 36-Jährige räumte die Tat ein. Da der Verdacht besteht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumierte, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm das Führen von fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen untersagt. Das Mobiltelefon des Mannes wurde sichergestellt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Um die beschädigte Ampelanlage kümmert sich die Stadt Wuppertal. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell