POL-EL: Lathen - Einbruch in Lagerhalle

Lingen (ots) - Am Freitag zwischen 16:32 Uhr und 18:07 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des St. Bonifatius Hospital an der Wilhelmstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein in einer Parklücke stehender schwarzer VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeuges beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

