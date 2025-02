Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hinweise auf beteiligtes Fahrzeug nach Unfall gesucht

Lingen (ots)

Gestern gegen 23.15 Uhr fuhr die 33-jährige Fahrerin eines Ford Focus auf der Biener Straße aus Lingen kommend in Richtung Geeste. In Höhe der Hausnummer 110 beabsichtigte sie an mehreren am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden PKW. Infolgedessen wich sie aus und prallte gegen einen abgestellten Porsche Cayenne. Das entgegenkommende Fahrzeug (vermutlich dunkle Limousine) fuhr über den Bürgersteig unvermittelt davon. Der entstandene Gesamtschaden wird dabei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

