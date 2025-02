POL-EL: Nordhorn - Vordach der Friedhofskapelle beschädigt

Lingen (ots) - Zwischen dem 21. und 25. Februar gelangten unbekannte Personen gewaltsam in einen Opel Movano, welcher in einem Wohngebiet an der Sachsenstraße parkte. Anschließend entwendeten sie diverses Werkzeug aus dem Firmenbulli und richteten so einen Schaden von etwa 4000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

mehr