Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand einer Lagerhalle - Nachtragsmeldung

Renchen (ots)

Bei dem Brand einer Lagerhalle am Samstag in der Schwarzwaldstraße brannte diese komplett nieder. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 700.000 bis 800.000 Euro. Die Brandausbreitung auf zwei angrenzende Gebäude konnten durch den massiven Löschangriff der Feuerwehr verhindert werden. Die genaue Brandursache soll durch einen Gutachter ermittelt werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nach jetzigem Erkenntnisstand nicht vor. Der Brandort wurde durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die verletzten Personen, die leichte Rauchintoxikationen erlitten, konnten das Krankenhaus am Samstag wieder verlassen. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch dauern an. /vo

Ursprungsmeldung vonm Samstag, 03.05.2025, 18:43 Uhr

POL-OG: Renchen - Brand einer Lagerhalle

Renchen Am Samstag kam es gegen Mittag zu einem Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Baufirma in der Schwarzwaldstraße. Das Gebäude brannte komplett nieder. Unter Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters waren die Feuerwehren aus Renchen, Achern, Oberkirch, Appenweier und Umgebung mit rund 120 Einsatzkräften sowie 30 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde sechs Personen leicht verletzt, fünf davon wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Achern hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

/bab

