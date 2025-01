Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeipräsidium wird zum Tatort: Krimi-Lesung fesselt 250 Gäste

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Offenbach (ots)

(lei) Ein erlebnisreicher Abend für Krimi-Fans, Ermittler und alle, die es vielleicht noch werden wollen: Im Polizeipräsidium Südosthessen lockte die Krimilesung am Donnerstag rund 250 Besucherinnen und Besucher an, die einen Abend aus Spannung, Nervenkitzel und Humor erlebten.

Bereits beim Betreten des Gebäudes am Spessartring spürte man die Atmosphäre eines echten Tatorts: Mit düsterer Musik und Tatort-Szenen auf der Leinwand wurden die Gäste sofort in den richtigen Krimi-Modus versetzt. "Da war man gleich mitten im Geschehen", schwärmte ein Besucher. Ein Hingucker war auch die nachgestellte Tatort-Szenerie im Atrium, die so manchen Gast vielleicht kurzzeitig an einen echten Verbrechensschauplatz denken ließ - noch bevor die Lesung überhaupt so richtig losging.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand dann nicht nur der Offenbacher Autor Thorsten Fiedler, sondern auch sein aktuelles Werk "Haftbefehl", aus dem er las und damit das Publikum für gut zwei Stunden mit packenden Passagen in die Welt der Ermittler entführte. Und es war nicht nur der Fall, der fesselte. Fiedler sorgte mit seinen amüsanten Anekdoten, die er im wahrsten Sinne zwischen den Zeilen anbrachte, für etliche Lacher und hielt das Publikum jederzeit bei Laune. "Eine wirklich tolle Veranstaltung. Man konnte sich richtig in die Erzählung reinversetzen. Richtiges Krimi-Feeling eben und für mich besser als viele Crime-Serien im Fernsehen", erklärte eine Frau, die sich im Anschluss, wie viele andere Anwesende, ein handsigniertes Buch von Fiedler zulegte. "Jeder bekam sozusagen seinen persönlichen Haftbefehl", scherzte Fiedler passend.

Die Krimilesung war einmal mehr nicht nur ein Besuch der etwas anderen Art bei der Polizei, sondern auch ein rundum gelungener Abend, der mit leckeren Snacks und Getränken aus der hausinternen Kantine abgerundet wurde und der bei vielen den Wunsch nach Wiederholung weckte. Die Abteilung Prävention war ebenfalls mit einem Infostand vor Ort und informierte zu zahlreichen Präventionsthemen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich schon auf die nächste spannende Veranstaltung. Fotos: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 31.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell