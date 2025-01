Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tür hielt Einbruchsversuch stand und Werkzeuge und Planen von Anhänger geklaut

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Tür hielt Einbruchsversuch stand - Hanau / Großauheim

(cb) Die Tür eines Fabrikgebäudes an der Anschrift "Heideäcker" (einstellige Hausnummern) hielt zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr, einem Einbruchsversuch durch bislang Unbekannte stand. Das Einbruchskommissariat in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

2. Werkzeuge und Planen von Anhänger geklaut - Rodenbach

(cb) Unbekannte haben aus einem in der Milchstraße abgestellten Anhänger mehrere Werkzeuge und Planen geklaut. Nachdem die Täter, zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr, das Schloss des Anhängers gewaltsam aufbrachen, nahmen sie die Gegenstände an sich und flüchteten. Die Ermittler in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Offenbach, 30.01.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

