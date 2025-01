Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei kontrollierte gemeinsam mit Stadtpolizei und Steuerfahndung

Hanau (ots)

(cb)Zur Steigerung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls kontrollierten am Samstagnachmittag Beamte der Polizeistation Hanau I, der Stadtpolizei Hanau sowie der Steuerfahndung mehrere Lokalitäten im Hanauer Stadtgebiet. Einer der Schwerpunkte bei dieser Kontrolle lag in der Verhinderung von Illegalem Glücksspiel. Hierzu suchten die eingesetzten Beamten insgesamt elf verschiedene Bars, Spielhallen und andere Gaststätten auf. Die teilnehmenden Behörden ahndeten mehrere festgestellte Ordnungswidrigkeiten in den unterschiedlichen Lokalitäten, unter anderem das Fehlen des Aushanges der Preisliste. Außerdem konnten im Rahmen der Kontrolle unversteuerte Tabakwaren und E-Shishas durch die Einsatzkräfte festgestellt und beschlagnahmt werden.

Im Zuge einer Barkontrolle konnten die eingesetzten Ordnungshüter außerdem mehr als 180 Gramm Haschisch auffinden und beschlagnahmen. Bei dem mutmaßlichen 32-jährigem Besitzer der Betäubungsmittel wurde im Anschluss die Wohnung, nach vorheriger Anordnung durch die zuständige Staatsanwaltschaft, durchsucht. Auf den Mann aus Hanau kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis zu.

Offenbach, 30.01.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell