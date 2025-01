Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann raubte Bargeld: Kripo ermittelt; Wer plünderte den Zigarettenautomaten?; Unvermittelt mit der Faust zugeschlagen: Wer kennt den Unbekannten? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mann raubte Bargeld: Kripo ermittelt - Offenbach

(fg) Am Dienstagvormittag betrat ein Mann eine Wett- und Lotterieannahmestelle in der Geleitsstraße (30er Hausnummern), ging hinter den dortigen Kassenbereich und schubste den dortigen Mitarbeiter zu Seite. Anschließend nahm der Täter Bargeld an sich und floh mit diesem. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und auch schon erste Hinweise. Weitere Zeugen, die die Tat, welche sich gegen 11 Uhr ereignete, gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unbekannter stahl Handy aus geparktem Auto - Heusenstamm

(fg) Aus einem auf einem Grundstück in der Konrad-Adenauer-Straße (50er Hausnummern) geparkten Hyundai Tucson stahl ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen ein Mobiltelefon; dieses befand sich in der Mittelkonsole des Wagens. Anhand installierter Videoüberwachung liegt der Polizei eine erste Personenbeschreibung vor. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, trug schwarze Oberbekleidung mit Reflektoren am Hals- und Brustbereich sowie eine Sturmhaube auf dem Kopf. Zuvor hatte der Dieb die Garage wohl mittels einer im Auto befindlichen Fernbedienung geöffnet; aus bislang unbekannten Gründen brach er die Tatausführung ab und flüchtete. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. LKW wechselte Fahrspur: Unfall verursacht und anschließende Flucht - Autobahn 3 / Rodgau

(fg) Einen Schaden von rund 43.500 Euro verursachte am Dienstagnachmittag ein bis dato unbekannter LKW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau auf der Autobahn 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen wechselte der Lastkraftwagen-Fahrer gegen 14.20 Uhr die Fahrspur und übersah offenbar einen weiteren in Richtung Würzburg fahrenden Lastkraftwagen. Der 35 Jahre alter Fahrer aus Gelnhausen wich dann nach eigenen Angaben aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Fahrspurwechsel kam es dann jedoch zum Zusammenstoß mit einem Skoda Superb, an dessen Steuer ein 43-Jähriger saß. Durch den Zusammenstoß wurden Karosserieteile auf die die Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Frankfurt) geschleudert. Hierbei wurde ein gelber Ferrari beschädigt. Verletzt wurde niemand. Da der Unfallverursacher davonfuhr, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold zu melden.

4. Unfall mit drei Fahrzeugen: eine Person leicht verletzt - Obertshausen

(cb) Ein Feuerwehrauto war am Mittwochmorgen, kurz nach 8 Uhr, auf dem Weg zu einem Einsatzort auf der Schönbornstraße in Richtung Bundesstraße 448 unterwegs. Ein Fahrzeugführer hielt mit seinem Auto, um dem Feuerwehrauto, welches nach bisherigen Kenntnissen Sondersignale nutzte, die Einfahrt in den Kreuzungsbereich zu ermöglichen. Ein hinter dem stoppenden Fahrzeug befindlicher Suzuki-Lenker bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr dem Wartenden auf. Wiederrum bemerkte der Fahrer eines weißen Hyundai Kona dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem grauen Suzuki nicht mehr verhindern. Durch den Unfall waren alle drei beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 39-jährige Beifahrerin im Suzuki erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Aufgrund der Rettungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf der Bundesstraße 448 für mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

5. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Eine Streife der Polizeistation Neu-Isenburg stellte am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, einen auf den Asphalt gesprühten Schriftzug in der Richard-Wagner-Straße im Bereich der Tiefgarageneinfahrt zur Hugenottenhalle fest. Der in grüner und weißer Farbe gesprühte Schriftzug hatte eine Größe von 3 auf 3 Meter. Die Stadt wurde über die Sachbeschädigung in Kenntnis gesetzt, um diese zu entfernen beziehungsweise den Asphalt zu reinigen; der Schaden beträgt rund 300 Euro. Da der Schriftzug offensichtlich einen politischen Bezug hatte, ermittelt nun der Staatsschutz und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Wer plünderte den Zigarettenautomaten? - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Der Polizei in Neu-Isenburg wurde am Montag, gegen 19 Uhr, ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Hegelstraße (110er Hausnummern) gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach haben Unbekannte den Automaten gewaltsam aufgehebelt und anschließend die Zigaretten und das Münzgeld mitgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

7. Unvermittelt mit der Faust zugeschlagen: Wer kennt den Unbekannten? - Langen

(fg) Nach einer Körperverletzung am Montag, gegen 17.30 Uhr, in der Jahnstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern suchen die Ermittler nach Zeugen. Ein 72-Jähriger ging eigenen Angaben zufolge auf dem Gehweg der Jahnstraße spazieren, als ihm der etwa 25 Jahre alte und 1,70 Meter große Unbekannte entgegenkam. Als dieser ihn passierte, habe der dunkel gekleidete Mann etwas gemurmelt, weshalb sich der 72-Jährige umdrehte. Daraufhin folgten zwei unvermittelte Faustschläge ins Gesicht, wodurch sich der Langener leichte Verletzungen zuzog. Der schwarzhaarige Unbekannte floh in Richtung Flachsbachstraße. Hinweise werden durch die Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

8. Schüler wird von Fahrzeug erfasst und leicht verletzt - Seligenstadt

(cb) Am Dienstag wurde ein Zehnjähriger auf dem Nachhauseweg in der Kappellenstraße von einem grauen Wagen erfasst und leicht verletzt. Der Schüler aus Seligenstadt überquerte gegen 13.50 Uhr die Kapellenstraße in Höhe einer dortigen Schule, als ein Mann mit dunklem Bart in seinem grauen Fahrzeug aus dem Steinweg in die Kapellenstraße einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen. Der Lenker des grauen Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Bein verletzte Jungen zu kümmern. Er erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098- 5699 entgegen.

Offenbach, 29.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell